Come rinasce l' ex chiesa degli Almadiani | Diventa ipertecnologica per eventi mostre e dj set | FOTO

L'ex chiesa degli Almadiani a Viterbo sta per essere riqualificata grazie a un progetto di restauro firmato dall'architetto Raffaele Ascenzi. La struttura verrà trasformata in uno spazio ipertecnologico dedicato a eventi, mostre e dj set. La ristrutturazione prevede interventi che integrano tecnologia avanzata e design moderno, mantenendo l’aspetto storico dell’edificio. La conclusione dei lavori è prevista a breve.

Un milione di euro per il restauro: un polo multimediale con ledwall e hi-tech. Consegnato il cantiere, l'assessore Emanuele Aronne spiega l'intervento L'ex chiesa degli Almadiani di Viterbo si prepara a cambiare volto grazie al progetto di restauro firmato dall'architetto Raffaele Ascenzi, un piano di recupero che trasformerà la struttura in uno spazio ipertecnologico per eventi. Consegnato il cantiere, partono i lavori e l'assessore al Coordinamento grandi opere, Emanuele Aronne, illustra i dettagli di un intervento che trasformerà la struttura in un polo culturale d'avanguardia, in una sala che sarà intitolata allo storico facchino Nello Celestini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati I veglioni nelle piazze. Dj set, musica e tombole. Ecco la mappa degli eventiLa fiaccolata dei maestri di sci delle scuole Valcava e Cimone Riolunato, con l’associazione Stray Dogs, va in scena stasera alle 18 alle Polle di...