Come rendere lisce le parti più ruvide del nostro corpo

I gomiti e le ginocchia sono tra le aree del corpo che tendono a diventare ruvide, opache e ispessite nel tempo. Per mantenere queste zone più lisce, si consiglia di idratarle regolarmente e di utilizzare prodotti specifici come scrub e creme emollienti. La cura costante può aiutare a migliorare l’aspetto della pelle in queste parti del corpo.

I gomiti e le ginocchia sono tra le zone del corpo che più facilmente diventano ruvide, opache e ispessite. La causa principale è semplice: la pelle in questi punti produce meno sebo e viene sottoposta a continui sfregamenti. Il risultato è una superficie secca, talvolta grigiastra, che tende a screpolarsi. Per evitare che in vista della primavera magliette a maniche corte e gonne mettano in evidenza le zone ruvide ci sono soluzioni semplici e di grande efficacia, a patto di rispettare una routine costante che combini esfoliazione e nutrimento. La combo per dire addio a gomiti e ginocchia ruvidi. Il primo passo è eliminare l’accumulo di cellule morte. 🔗 Leggi su Amica.it

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