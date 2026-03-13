Come proteggere la stampa dallo sviluppo dell' Intelligenza artificiale

Le tecnologie di intelligenza artificiale si basano su dati provenienti da molte fonti, tra cui libri, enciclopedie, trattati, ricerche e articoli di giornale, specialmente quando trattano temi di attualità. La questione della protezione della stampa riguarda il modo in cui questi sistemi raccolgono e utilizzano le informazioni pubblicate. La discussione si concentra sulla gestione di contenuti provenienti dai mezzi di informazione e sulla loro tutela.

Il Parlamento europeo chiede regole per gestire questa tecnologia in continua evoluzione, e per tutelare e remunerare in maniera corretta i produttori di contenuti che da essa vengono utilizzati I sistemi di intelligenza artificiale si alimentano di informazioni provenienti da diverse fonti: libri, enciclopedie, trattati, ricerche e, soprattutto quando si tratta di temi di attualità, articoli di giornali. Le testate online sono una delle fonti principali di informazioni di sistemi come ChatGpt, Claude o Gemini, ma questo sta portando un problema ai giornali. Questo perché sempre più spesso gli utenti si rivolgono ai programmi di intelligenza artificiale che, in un certo senso, sfruttano il lavoro dei giornalisti senza però che questi ne vedano i benefici.