Da oggi, venerdì 13 marzo, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, intitolato “Come nei film”, entra in rotazione radiofonica. La canzone è stata realizzata in collaborazione con Max Pezzali e sarà ascoltata nelle stazioni radio di tutta Italia. Il brano rappresenta l’ultima uscita discografica del cantautore e sarà disponibile anche sui servizi di streaming.

Da oggi, venerdì 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica “Come nei film”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali. Il brano è stato presentato per la prima volta dal vivo a Copenhagen, sul palco della Royal Arena, regalando al pubblico un’anteprima speciale di una delle collaborazioni più attese del panorama musicale italiano. “Come nei film” è estratto dall’ultimo album di Ramazzotti “Una Storia Importante Una Historia Importante”, un progetto che raccoglie alcune delle hit più iconiche della sua carriera in una nuova veste, arricchite da brani inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. “Come nei film”, il significato della canzone di Ramazzotti e Pezzali: una storia d’amore raccontata come un film. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Come nei film”: il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Max Pezzali arriva in radio dal 13 marzo

