Nel maggio 2002 la Francia attraversò una delle sue crisi politiche più intense dalla fine della Guerra fredda. In quel periodo, la nuova destra sovranista iniziò a influenzare il panorama politico europeo, portando a un cambiamento nei discorsi pubblici e nelle strategie dei partiti. Questa fase segnò un punto di svolta nelle dinamiche politiche del continente, con conseguenze ancora visibili oggi.

Nel maggio 2002 la Francia ebbe una delle sue crisi politiche più profonde dalla fine della Guerra fredda. Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National, era arrivato al secondo turno delle elezioni presidenziali contro Jacques Chirac. Per molti francesi fu un momento di incredulità. Per la prima volta, l’estrema destra entrava nella fase decisiva della competizione presidenziale. La risposta della classe politica fu immediata. Destra moderata e sinistra si unirono in quello che venne definito un fronte repubblicano, un’alleanza straordinaria costruita con un unico obiettivo: impedire all’estrema destra di entrare nel cuore del potere politico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come la nuova destra sovranista sta ridisegnando la politica europea

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