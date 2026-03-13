Come funziona la Sprint Qualifying in F1 | durata delle sessioni obbligo delle gomme ed eliminati

La stagione di Formula 1 2026 è iniziata con l’evento di Melbourne e, a pochi giorni dalla gara, si svolge la prima Sprint del campionato. La sessione di qualifiche si svolge con durate e regole specifiche, tra cui l’obbligo di utilizzare determinate gomme. Durante l’evento, vengono eliminati alcuni piloti in base ai risultati delle qualifiche, secondo le procedure stabilite dal regolamento.

La nuova era della Formula Uno è ufficialmente iniziata e, pochi giorni dopo la conclusione dell’evento inaugurale andato in scena a Melbourne, è già ora della prima Sprint del Mondiale 2026. Nel complesso saranno 6 i weekend con il formato Sprint previsti nell’arco della stagione: Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. Confermato sostanzialmente il regolamento della passata stagione, con l’interruzione del parco chiuso tra la fine della Sprint e l’inizio delle qualifica. Cominciano però dalla Sprint Qualifying, in programma stamattina dalle ore 8.30 italiane, che stabilirà la griglia di partenza della Sprint (prevista sabato 14 marzo alle 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

