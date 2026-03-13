Vinted è una piattaforma molto popolare per comprare e vendere oggetti usati, ma la sua diffusione ha portato anche a un aumento delle truffe. Gli utenti devono fare attenzione a determinati segnali e adottare alcune strategie per proteggersi durante le transazioni. La possibilità di incontrare comportamenti sospetti o di essere vittime di frodi rende importante conoscere le pratiche consigliate. Questa guida offre indicazioni pratiche per acquistare e vendere in modo più sicuro sulla piattaforma.

Truffe su Vinted: come evitarle? È una questione ormai sempre più diffusa da affrontare: Vinted è una piattaforma molto utilizzata per la compravendita di oggetti usati, e naturalmente quando una piattaforma ha tanto successo diventa il luogo di elezione per l’azione di truffatori e truffatrici. Occorre dire però una cosa: non solo ci sono modi per tutelarsi e proteggersi, ma Vinted ospita anche tantissime persone oneste, che la utilizzano per arrotondare o per fare un po’ di riordino in casa Marie Kondo style. Quindi prima di demonizzare un fenomeno, ricordiamo che le persone oneste esistono ancora. Proteggersi e tutelarsi tuttavia non fa mai male. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Come evitare le truffe su Vinted: guida pratica per comprare e vendere in sicurezza

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Le 5 TRUFFE più DIFFUSE su VINTED e come DIFENDERSI

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Vinted, eBay & company: i redditi dalle vendite online vanno dichiarati al fisco Dipende: distinzioni, rischi e falsi miti x.com

Breve storia triste ( o forse no ) : ho scoperto che su vinted trovo anche libri a prezzi stracciati che a prezzo intero costano 1 a fortuna. Ho appena comprato la trilogia Dannati di Glenn Cooper a 5€ - facebook.com facebook