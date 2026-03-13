come disegnare sui margini di un quaderno a cancelli

Un fumettista indipendente presenta un nuovo volume, caratterizzato da pagine dense e variegate. In questo lavoro, l’autore utilizza i margini del quaderno come spazio di espressione, arricchendo il volume con disegni e annotazioni. L’opera si rivolge a un pubblico interessato a un approccio originale e personale nel mondo del fumetto. La pubblicazione si inserisce in un momento di grande fermento creativo.

È un volume denso ed eterogeneo, quello con cui il fumettista indipendente Giuseppe Palumbo torna a proporsi al pubblico in un presente complesso quanto quello attuale. Carlo Levi 1973 – La storia e il corpo, la malattia e la cura si concentra su un momento particolare nella vita dell’intellettuale, scrittore e artista torinese: quello fissato sul Quaderno a cancelli composto dallo stesso Levi nel corso del suo ricovero in clinica per il distacco delle retine che l’aveva privato della vista. Se per l’autore simbolo della questione meridionale il viaggio nella malattia è un’esplorazione di quella marginalità già messa a nudo in Cristo si è fermato a Eboli, il libro realizzato dall’autore unico lucano con il collettivo Action 30 a partire dal “Quaderno” è contemporaneamente graphic novel, saggio, mostra, performance. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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