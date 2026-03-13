Coltellate al compagno per gelosia | a processo

Una donna è stata portata in tribunale dopo aver ferito il suo compagno con un coltello da cucina durante una lite culminata con atti di violenza. La vicenda è avvenuta in un’abitazione privata, dove la donna, in preda alla gelosia, ha anche tentato di colpirlo con una pentola di olio bollente. L’uomo ha riportato ferite e lesioni che sono state medicate in ospedale.

Gelosa al punto di tirargli addosso una pentola di olio bollente e ferirlo con un coltello da cucina, di quelli utilizzati per tagliare il pane. È approdata in tribunale la vicenda che vede imputata una donna di origine romena, di 39 anni, accusata di aver aggredito il compagno con cui conviveva, a Senigallia, al culmine di una lite. La donna è a processo davanti alla giudice Alessandra Alessandroni con l'accusa di lesioni aggravate dall'uso di un'arma e dalla relazione affettiva con la vittima, un senigalliese di 59 anni. La difesa è affidata all'avvocato Edoardo Massari. Il processo si è aperto nei giorni scorsi e il prossimo 12 ottobre verranno sentiti i primi testimoni.