A Imola, un giovane di 23 anni tunisino è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in una profumeria. Durante la fuga, l’uomo è stato fermato alla stazione, mentre altri due complici sono riusciti a scappare. I militari intervenuti sono stati aggrediti durante l’arresto, e i dipendenti del negozio sono rimasti sotto shock per l’accaduto.

Eseguito un arresto a Imola, dove un 23enne tunisino, richiedente protezione internazionale, è stato fermato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo un furto in una profumeria del centro. L’operazione è stata condotta durante un servizio di pronto intervento per garantire la sicurezza nelle vie cittadine. Il contesto dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola erano impegnati in un servizio di pronto intervento per assicurare tempestività nelle emergenze. Durante il pattugliamento in via Mazzini, la loro attenzione è stata attirata dalle dipendenti di una profumeria, visibilmente sotto shock dopo aver subito un furto perpetrato da tre giovani che si erano appena dati alla fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Colpo in profumeria a Imola e dipendenti sotto shock, un ladro arrestato e due in fuga: militari aggrediti

