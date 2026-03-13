Colle | progetto nel sociale Ecco ‘Parole in Compagnia’ dedicato ai più anziani

A Colle è stato avviato un nuovo progetto chiamato “Parole in Compagnia”, pensato per coinvolgere gli anziani non autosufficienti. Si tratta di un'iniziativa pubblica e strutturata, che utilizza i libri come mezzo per creare momenti di relazione e socializzazione. Il progetto è stato progettato per essere replicabile in altre realtà e mira a offrire sostegno e compagnia agli anziani.

A Colle nasce 'Parole in Compagnia', un progetto strutturato, pubblico e replicabile che trasforma i libri in presidio relazionale per gli anziani non autosufficienti. Il progetto è partito in via sperimentale con la lettura di Pinocchio di Carlo Collodi. Un'iniziativa promossa dal comune di Colle, in collaborazione con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, che ha cominciato con successo la fase sperimentale di letture ad alta voce all'interno della RSA Bottai, con l'obiettivo di costruire un modello replicabile su scala nazionale. Il progetto, che dopo queste prime settimane di prova partirà in maniera sistematica dall'inizio di...

Nel senese al via progetto Parole in Compagnia, letture in RSARoma, 11 mar. (askanews) – C'era una volta…. Un re! diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. In un Paese che invecchia sempre più ... askanews.it A Colle Val d'Elsa nasce Parole in Compagnia: la lettura ad alta voce entra nelle RsaUn progetto strutturato, pubblico e replicabile che trasforma i libri in presidio relazionale per gli anziani non autosufficienti ... rainews.it