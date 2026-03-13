Collarini spruzza uno spray sulle palline da tennis prima del servizio | cosa dice il regolamento ATP

Un video che mostra Collarini spruzzare uno spray sulle palline da tennis prima del servizio ha attirato l’attenzione online. Si tratta di un’azione che, secondo quanto stabilisce il regolamento ATP, può essere considerata lecita se rientra nelle pratiche consentite. La scena ha generato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, mentre ufficialmente si conferma che si tratta di una semplice campagna di marketing.

Il video di Collarini che usa uno spray sulle palline da tennis ha fatto il giro del web. È solo una campagna di marketing: ecco cosa dice il regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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