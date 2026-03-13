Coi coltellini svizzeri fuorilegge rischi l' arresto anche se vai a funghi

Chi desidera fare trekking, arrampicata o raccogliere funghi e cardi mariani deve fare attenzione ai coltellini svizzeri, che sono ormai considerati fuorilegge. La legge prevede l’arresto anche per chi viene trovato in possesso di questi strumenti durante attività all’aperto. Le autorità sono intervenute per controlli più severi, e le sanzioni sono applicate senza eccezioni.

Volete fare trekking, arrampicata, andare a funghi o andare per campi a raccogliere cardi mariani? Fate pure, ma preparatevi: secondo l'ultimo Decreto sicurezza rischiate fino a tre anni di reclusione se portate con voi un coltellino pieghevole con lama oltre i 5 centimetri a punta acuta e dotati di blocco. In pratica tutti i coltellini utilizzati da escursionisti, fungaioli o raccoglitori di piante selvatiche. Certo andare a funghi e a cardi mariani non è un obbligo imposto da nessuno. Non è però nemmeno un reato, non dovrebbe esserlo almeno. Eppure si rischia l'arresto. Raccoglierli con coltellini con la lama più corta, sempre che li troviate – la maggior parte ha lama che va dai 5,5 centimetri ai 6 – può essere complicato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Coi coltellini svizzeri fuorilegge, rischi l'arresto anche se vai a funghi