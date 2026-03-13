Cocaina su divani e pavimento nel locale arriva la polizia

Nelle prime ore di giovedì 12 marzo 2026, gli agenti delle volanti sono intervenuti in un circolo di via Canevari a seguito di una segnalazione riguardante un’attività sospetta. Sul posto hanno trovato cocaina sparsa su divani e pavimento. La polizia ha eseguito un’ispezione all’interno del locale, che si trovava aperto al pubblico in quel momento.

La maggior parte degli avventori stava consumando alcolici senza essere in possesso della tessera associativa. Scoperte anche telecamere interne non dichiarate e un barista 'in nero' Nelle prime ore della mattina di giovedì 12 marzo 2026 gli agenti delle volanti della polizia sono intervenuti in un circolo di via Canevari in seguito a una segnalazione per sospetta attività di spaccio. Giunti sul posto, hanno notato subito la presenza di numerosi avventori, che consumavano, indisturbati, alcolici e fumavano sigarette e narghilè all'interno dell'esercizio commerciale. Dai primi accertamenti è emerso che tre di loro, di... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

