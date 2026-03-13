Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficialmente approvato il percorso di qualificazione per il coastal rowing alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La decisione riguarda le modalità attraverso cui le nazioni potranno conquistare un posto alle gare di questa disciplina. La fase di selezione si svolgerà nei prossimi anni, con le varie competizioni che determineranno le squadre ammesse.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del coastal rowing a Los Angeles 2028. Saranno in programma tre eventi (uno maschile, uno femminile ed uno misto): saranno 64 gli atleti in gara nel complesso. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) può avere una quota di un’imbarcazione per gara, e potrà convocare al massimo un uomo ed una donna. I Paesi che si qualificheranno nel doppio misto avranno diritto a prendere parte anche alle gare individuali. Per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 il numero di posti per la qualificazione vede la parità di genere con 32 posti disponibili per sesso, compresi i posti riservati al Paese ospitante e quelli universali, assegnati per garantire un’ampia partecipazione durante le gare dei Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coastal rowing, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Articoli correlati

Basket 3×3, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Per la terza edizione consecutiva anche il basket 3×3 farà parte del contesto legato alle Olimpiadi.

Pentathlon, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del pentathlon moderno per Los Angeles 2028.

Aggiornamenti e notizie su Coastal rowing i criteri di...

Temi più discussi: Coastal rowing, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Canottaggio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Canottaggio i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Olimpiadi 2028 | la mappa per qualificarsi a Los Angeles.

Coastal rowing, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del coastal rowing a Los Angeles 2028. Saranno in programma tre ... oasport.it

Canottaggio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del canottaggio e del coastal rowing a Los Angeles 2028. Saranno in ... oasport.it

Le cose sono due: o ci sarà acquagym alle Olimpiadi di Los Angeles o c'è qualcosa che non va nelle giornate di Thomas Ceccon L'atleta italiano ha svelato un grosso problema relativo al Centro Federale di Verona che - al momento - non permette all'oro ol - facebook.com facebook

Ginnastica artistica, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si parte già ai Mondiali 2026! - x.com