Sul sito dedicato al voto fuori sede si è trovata una pagina con materiale di propaganda dell’Avs per il No. La presenza di questa pubblicità ha attirato l’attenzione degli utenti, sollevando domande sulla trasparenza delle comunicazioni legate alla campagna elettorale. La pubblicità appare in modo evidente, suscitando reazioni tra chi si interessa alle modalità di informazione durante il periodo elettorale.

Un chiodo fisso, un autentico tormento. La convinzione (errata) di essere di fronte alla battaglia per la sopravvivenza della democrazia. E, per questo, di essere pronti a tutto, anche ad andare oltre le comuni regole di buon senso e di rispetto per gli avversari. La sinistra è disposta a tutto pur di non riformare la giustizia e di mantenere il terzo potere in mano alle correnti. Il nostro giornale lo sta raccontando da settimane. Ma la vicenda nella quale ci siamo imbattuti ieri ha davvero dell'incredibile. E così, anziché argomentare nel merito per convincere i cittadini a scegliere la legittima opzione del «no» al referendum, la magica... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Clicchi sul sito del voto fuori sede e spunta la propaganda Avs per il No

