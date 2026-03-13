Cleantech Italia | 243 milioni e 54 operazioni nel 2025

Nel 2025 il settore cleantech in Italia ha visto una crescita significativa con un totale di 243,3 milioni di euro investiti e 54 operazioni completate. Questi dati indicano un incremento rispetto agli anni precedenti e riflettono l'attività degli investitori nel campo delle tecnologie pulite. La cifra raccolta e il numero di operazioni rappresentano un momento importante per il settore a livello nazionale.

Il settore cleantech italiano ha raggiunto nel 2025 un livello di investimenti senza precedenti, con 243,3 milioni di euro raccolti in 54 operazioni distinte. Questo risultato conferma che l’Italia non è più solo un laboratorio di sperimentazione, ma sta diventando un polo industriale strategico per la transizione ecologica europea. I dati indicano un cambiamento strutturale: il quarto trimestre dell’anno ha il picco assoluto con 17 operazioni valutate complessivamente 106,3 milioni di euro. La media per singolo round è salita da 2,5 a 4,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente, segnalando una maturazione dell’ecosistema verso fasi di scale-up industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cleantech Italia: 243 milioni e 54 operazioni nel 2025 Articoli correlati Il piano per l'A4 ottiene l'approvazione del Mit. Record di 54 milioni di transiti nel 2025Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato il via libera al piano economico finanziario di Autostrade Alto Adriatico, che prevede... Aggiornamenti e notizie su Cleantech Italia In Italia è record per le startup cleantech. Nel 2025 investiti 243,3 milioni di euroIl settore cleantech italiano continua a registrare una crescita significativa, con investimenti in venture capital che nel 2025 hanno raggiunto un nuovo record di 243,3 milioni di euro, raccolti in ... repubblica.it Cleantech, da Neva e Regione Lombardia fondo da 40 milioni di €Il veicolo di investimento che fa capo a Intesa Sanpaolo opera di concerto con l'amministrazione lombarda per finanziare startup e scaleup ... startupbusiness.it