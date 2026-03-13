Radio Montecarlo celebra i suoi sessant’anni di attività e, tra i protagonisti della sua storia, si trova Claudio Sottili. L’emittente, conosciuta per la sua lunga presenza nel panorama radiofonico, ha coinvolto diverse figure che hanno contribuito alla sua crescita nel corso degli anni. Sottili si prepara a condividere alcuni ricordi e aneddoti legati a questa esperienza.

Radio Montecarlo festeggia il traguardo dei sessant’anni di vita. E tra i personaggi della storia dell’emittente chiamati a rievocare il percorso di una radio, che negli anni ’60 e ’70 era l’unica a trasmettere i programmi oltre ai canali Rai, c’è un versiliese di adozione: Claudio Sottili (nella foto) nativo di Firenze, è la memoria storica di una generazione di dj che ha fatto scuola. Organizza reunion e serate ed è attivo sulle frequenze come speaker di Radio Forte- Toscana come conduttore di eventi dell’estate versiliese e non solo. "Il mio esordio – spiega Sottoli - risale al 2 gennaio 1975. Avevo vinto il concorso "Una voce per Rmc" con Federico l’Olandese volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Claudio Sottili: "Vi racconto. Radio Montecarlo"

Articoli correlati

Leggi anche: La favola di Radio Montecarlo. Tra il Principato e Montecatini

“Poliziotti dicevano alle attiviste ‘vi piace se vi prendiamo forte'”: il racconto di Extinction Rebellion a SanremoDurante la manifestazione di protesta sul blue carpet di Sanremo le attiviste di Extinction Rebellion sono state fermate e strattonate dagli agenti.