EUR SpA annuncia investimenti per 100 milioni di euro nei prossimi tre anni. Quest'anno l'azienda partecipa al MIPIM per mostrare la propria attività nel settore immobiliare internazionale. La partecipazione al salone si inserisce in questa strategia, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato globale. La società ha comunicato questi piani pubblicamente, senza fornire ulteriori dettagli sui progetti specifici.

"Quest'anno EUR SpA ha deciso di partecipare al MIPIM per presentare la propria realtà al mercato internazionale del real estate. Siamo uno dei principali asset manager immobiliari italiani, con un portafoglio in gestione di circa un miliardo di euro. Ci distinguiamo per la varietà del nostro business e per la composizione del nostro portafoglio, che si articola in due grandi ambiti: da un lato la gestione immobiliare di un patrimonio unico e solido, dall'altro la gestione del più grande polo congressuale, eventistico e turistico della Capitale”. Lo ha dichiarato Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR SpA, intervenuto al MIPIM, la più importante fiera internazionale dedicata al settore immobiliare e allo sviluppo urbano, in corso a Cannes, punto di riferimento per investitori, istituzioni e operatori del real estate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Claudio Carserà, Eur SpA: “Investimenti per 100 milioni in 3 anni”

Articoli correlati

MIPIM. Claudio Carserà, EUR SpA: “Investimenti e valorizzazione del portafoglio immobiliare per oltre 100 milioni nei prossimi tre anni”"Quest’anno EUR SpA ha deciso di partecipare al MIPIM per presentare la propria realtà al mercato internazionale del real estate.

Eur: 100 milioni in 3 anni per riqualificare e espandereNel cuore della fiera internazionale Mipim a Cannes, l’Eur spa ha delineato un piano strategico per i prossimi tre anni che prevede un investimento...

Approfondimenti e contenuti su Claudio Carserà

Temi più discussi: MIPIM. Claudio Carserà, EUR SpA: Investimenti e valorizzazione del portafoglio immobiliare per oltre 100 milioni nei prossimi tre anni; Eur Spa al Mipim di Cannes: oltre 100 milioni di investimenti nei prossimi tre anni; Eur Spa punta a investire 100 milioni in tre anni sul patrimonio immobiliare; MIPIM Claudio Carserà EUR SpA | Investimenti e valorizzazione del portafoglio immobiliare per oltre 100 milioni nei prossimi tre anni.

Eur al Mipim, 'Investimenti del portafoglio immobiliare per 100 milioni in 3 anni'Carserà, 50 milioni dedicati allo sviluppo e al potenziamento del polo congressuale ... msn.com

Eur Spa punta a investire 100 milioni in tre anni sul patrimonio immobiliareDal Mipim di Cannes l'annuncio dell'amministratore delegato, che aggiunge: Nel 2027 sarà presentato il progetto di qualificazione per l'area dell'ex Velodromo ... romatoday.it

MIPIM. Claudio Carserà, EUR SpA: “Investimenti e valorizzazione del portafoglio immobiliare per oltre 100 milioni nei prossimi tre anni” ift.tt/Zyo8TNh x.com