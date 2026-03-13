Classifica Parigi-Nizza 2026 sesta tappa | Vingegaard in controllo lotta aperta per il podio

Nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2026, i ciclisti hanno affrontato un percorso impegnativo ma non decisivo per gli uomini di classifica. Vingegaard ha mantenuto il controllo del gruppo, mentre la lotta per il podio è rimasta aperta tra diversi atleti. La tappa ha mostrato una certa equilibrio tra i concorrenti, senza grandi scossoni nella classifica generale.

Giornata di transizione per gli uomini di classifica alla Parigi-Nizza 2026, che ha visto lo svolgimento di una sesta tappa abbastanza impegnativa ma a conti fatti non selettiva per quanto riguarda i big. La vittoria parziale è andata al colombiano Harold Tejada sul traguardo di Apt, precedendo di 6? un folto gruppo inseguitore in cui erano presenti tutti i migliori. Nessun problema dunque per Jonas Vingegaard, che conserva agevolmente la leadership della generale dopo aver dimostrato la sua netta superiorità in salita ottenendo due successi di tappa consecutivi. Il danese della Visma-Lease a Bike difende dunque la maglia gialla a due giorni dalla fine della corsa con un margine di 3’22” sul colombiano Daniel Martinez (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 5’50” sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-Easy Post). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Parigi-Nizza 2026, sesta tappa: Vingegaard in controllo, lotta aperta per il podio Articoli correlati Parigi-Nizza 2026, colpo vincente di Tejada nella sesta tappa. Vingegaard sempre leaderCon un colpo da finisseur, non propriamente nelle sue caratteristiche, Harold Tejada conquista la vittoria nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2026. Classifica Parigi-Nizza 2026, terza tappa: Ayuso al comando, Vingegaard vicinoJuan Ayuso è balzato in testa alla classifica generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della terza tappa, una cronometro a squadre di 23,5 km su... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Classifica Parigi Nizza 2026 sesta... Temi più discussi: Parigi-Nizza, Vingegaard fa il bis; Classifica Parigi-Nizza 2026, quinta tappa: Vingegaard domina in salita e ipoteca la maglia gialla; Parigi-Nizza 2026, la classifica big: Jonas Vingegaard fa il bis, avversari lontanissimi; Vingegaard torna ad esultare dopo 178 giorni: vince la 4ª tappa della Parigi-Nizza ed è leader. Classifica Parigi-Nizza 2026, quinta tappa: Vingegaard domina in salita e ipoteca la maglia giallaBack-to-back e dominio sempre più incontrastato sulle montagne francesi per Jonas Vingegaard, che centra il secondo successo di tappa consecutivo vincendo ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tejada sorprende il gruppo e vince in solitaria!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 16.56 Per oggi è ... oasport.it Guardate cosa è successo oggi alla Parigi Nizza e la nuova classifica generale: Vingegaard imprendibile, la lotta è aperta per il podio. Link nel primo commento. - facebook.com facebook Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classifica - x.com