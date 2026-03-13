Classifica dei più ricchi d’Italia Giancarlo Devasini scalza Giovanni Ferrero | il miliardario delle cripto di Tether vale due volte il re della Nutella
Nella classifica dei più ricchi d’Italia, Giancarlo Devasini supera Giovanni Ferrero grazie al suo patrimonio legato alle criptovalute di Tether. Devasini, che ha frequentato il liceo Palli a Torino e poi ha conseguito una laurea, possiede un patrimonio che raddoppia quello del re della Nutella. La sua ricchezza deriva principalmente dal settore delle criptovalute, in particolare da Tether.
Dolcissime cripto. Più della Nutella. Giancarlo Devasini – liceo Palli a Torino, laurea in Medicina, specializzazione in Chirurgia plastica, poi cofondatore della società di criptovalute Tether, anche azionista della Juventus – è il nuovo uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato di 89,3 miliardi di dollari. Circa il doppio, segnala Forbes, del forziere dell’altro paperone piemontese, Giovanni Ferrero, l’erede della dinastia dei dolci di Alba (secondo con 48,8 miliardi). Gradino più basso del podio per il riservatissimo Andrea Pignataro (42,6 miliardi). È la prima volta dal 2007 che in vetta non c’è un Ferrero (padre prima, figlio poi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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