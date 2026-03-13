Classifica dei più ricchi d’Italia Giancarlo Devasini scalza Giovanni Ferrero | il miliardario delle cripto di Tether vale due volte il re della Nutella

Nella classifica dei più ricchi d’Italia, Giancarlo Devasini supera Giovanni Ferrero grazie al suo patrimonio legato alle criptovalute di Tether. Devasini, che ha frequentato il liceo Palli a Torino e poi ha conseguito una laurea, possiede un patrimonio che raddoppia quello del re della Nutella. La sua ricchezza deriva principalmente dal settore delle criptovalute, in particolare da Tether.