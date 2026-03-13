Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot leader della sprint Vittozzi vicina alla top-5

La stagione della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe previste. La classifica generale sarà calcolata sulla base di 21 gare e vede Jeanmonnot in testa nella sprint, mentre Vittozzi si avvicina alla top cinque. La competizione prosegue con molte atlete in lotta per le posizioni di vertice.

Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffio LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffio Sole a baciare le atlete a Otepää, in Estonia, sede della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Le. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot leader della sprint, Vittozzi vicina alla top-5 Articoli correlati Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot resta leader, Vittozzi settima Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot resta leader, Vittozzi e Wierer stabili BIATHLON 2025-26 : Grosse déception pour Lou Jeanmonnot qui finit 6e de la poursuite, Vittozzi sacré Altri aggiornamenti su Classifica Coppa del Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano al comando in discesa, Goggia in superG!; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Goggia 4ª, Pirovano risale; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino. Coppa del mondo di sci, Franzoni secondo in discesa a CourchevelGiovannI Franzoni regala un altro podio all'Italia: l'azzurro è secondo in 1.47.35 nella discesa di Coppa del Mondo di Courchevel sulla pista Eclipse. Con questo risultato Franzoni consolida anche il ... sport.sky.it Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podioLo svizzero svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di ... oasport.it Arrivati quasi al termine della stagione di Coppa del Mondo, l’Italia dello snowboard alpino continua a dettare il ritmo nelle classifiche generali e di specialità. Nel maschile, la Classifica Generale parla italiano con ben tre atleti in top 5: svetta Maurizio Bormolin - facebook.com facebook Doppietta da sogno per Pirovano! Laura vince anche la seconda discesa libera in Val di Fassa e sale in vetta nella classifica di specialità della Coppa del Mondo di sci alpino! Per approfondire bit.ly/4rdJY55 @Fisiofficial x.com