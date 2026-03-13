Clan di Isola | 1 milione estorto per l’aeroporto di Crotone

Nelle intercettazioni della Dda di Catanzaro si parla di un clan di Isola Capo Rizzuto coinvolto in un tentativo di estorsione di un milione di euro legato ai lavori dell’aeroporto Sant’Anna di Crotone. I dettagli emersi indicano un piano ben definito per influenzare gli appalti e ottenere denaro. Le indagini continuano a verificare eventuali altri legami e responsabilità.

Nelle intercettazioni della Dda di Catanzaro emerge un piano preciso dei clan di Isola Capo Rizzuto per intaccare i lavori infrastrutturali dell’aeroporto Sant’Anna di Crotone. L’obiettivo è estorcere una somma pari a un milione di euro dall’imprenditore che si è aggiudicato l’appalto da 37 milioni per la recinzione e la strada di accesso. I dialoghi registrati rivelano come le cosche Arena, Manfredi e Nicoscia intendano avvicinare il responsabile dei cantieri prima che altri gruppi criminali possano agire. La strategia include minacce dirette ai commercianti locali e la distribuzione di parte del bottino tra i membri del clan. L’economia criminale dietro gli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

