Cividate | 25enne in coma soccorso in elicottero dopo

Un giovane di 25 anni è rimasto in coma dopo un malore improvviso avvenuto giovedì sera a Cividate Camuno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il ragazzo è stato trasportato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni sono considerate critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto successo.

Le condizioni di un giovane ventiquattrenne sono attualmente critiche dopo un improvviso malore verificatosi giovedì sera a Cividate Camuno. Il ragazzo è stato rinvenuto privo di sensi in Piazzale Giacomini e trasportato d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo con codice rosso. L'ipotesi preliminare degli inquirenti indica una possibile intossicazione etilica come causa scatenante dell'evento. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e coordinato, con l'arrivo di un'automedica, un mezzo infermierizzato e un'ambulanza dello Sma di Pisogne sul luogo dell'accaduto. La rianimazione è durata a lungo prima del trasferimento dall'ospedale di Esine verso la struttura bergamasca tramite elicottero.