Città del Ragazzo | La Vardera chiede chiarezza sui lavori

Il deputato regionale ha sollevato il problema dei lavori alla Città del Ragazzo, portandolo all’attenzione dell’Assemblea regionale siciliana. Nella sua interrogazione, ha chiesto chiarimenti al presidente e agli assessorati interessati riguardo allo stato e alle procedure dei lavori in corso. La questione è stata discussa in aula, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi.

Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha portato la questione della Città del Ragazzo all’interno dell’Ars, presentando un’interrogazione diretta al presidente Renato Schifani e agli assessorati competenti. L’obiettivo è ottenere chiarezza sullo stato dei lavori di demolizione e ristrutturazione di questo presidio sociale a Messina, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le associazioni del territorio hanno espresso l’esigenza di conoscere le tempistiche e l’impostazione progettuale per garantire che i servizi per le persone con disabilità vengano attivati nei tempi previsti. La struttura rappresenta storicamente un punto di riferimento per attività educative e assistenziali rivolte a minori e disabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città del Ragazzo: La Vardera chiede chiarezza sui lavori Articoli correlati Città del Ragazzo, La Vardera presenta un'interrogazione alla Regione sullo stato dei lavoriLa questione dei lavori di demolizione e ristrutturazione della Città del Ragazzo di Messina è finita anche all'Ars. Porto di Tremestieri, un’emergenza senza fine: il Comitato La Nostra Città chiede chiarezza sui ritardiDal decreto emergenziale del 2001 a oggi, venticinque anni di lavori incompiuti, costi elevati e migliaia di tir ancora in città. La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT Contenuti utili per approfondire Città del Ragazzo La Vardera chiede... Discussioni sull' argomento Città del Ragazzo, La Vardera presenta un'interrogazione alla Regione sullo stato dei lavori; Al via ‘Il gusto del lavoro’ in cucina: il progetto di crescita dedicato ai ragazzi con disabilità; Messina, a Gravitelli prende forma il nuovo Polo dell'inclusione sociale; Manfredi, dal ragazzo di Nola alla guida del Comune: Così Napoli diventa una città internazionale. Il più grande progetto mai realizzato per l’inclusione sociale nell’ottica del “Dopo di noi”. La rigenerazione dell’Ex città del Ragazzo fa parte di un percorso virtuoso messo in atto grazie alla sinergia fra il comune e la città metropolitana per dare risposte alle fa facebook