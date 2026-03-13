Cirò Marina | il Pd chiede chiarezza sui ritardi pagamenti

Il Partito Democratico di Cirò Marina ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti sui ritardi nei pagamenti. I consiglieri del partito vogliono ottenere informazioni precise sulla situazione finanziaria del Comune e sui motivi che hanno causato i ritardi. La richiesta mira a fare luce sui pagamenti in sospeso e sul loro impatto sulla comunità locale.

I conti di Cirò Marina sono al centro di un’interrogazione urgente presentata dai consiglieri del Partito Democratico. Giuseppe Dell’Aquila e Antonio Pace hanno chiesto chiarimenti immediati al sindaco Andrea Aprigliano e all’assessore al Bilancio riguardo ai presunti ritardi nei pagamenti verso i fornitori. L’allarme scattato dalla opposizione non è generico, ma si fonda su segnalazioni concrete pervenute negli ultimi tempi riguardanti obbligazioni scadute che non sono state ancora liquidate. La regolarità dei versamenti rappresenta per i consiglieri il termometro della solidità finanziaria dell’Ente, un indicatore fondamentale per valutare la salute economica del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cirò Marina: il Pd chiede chiarezza sui ritardi pagamenti Articoli correlati Porto di Tremestieri, un’emergenza senza fine: il Comitato La Nostra Città chiede chiarezza sui ritardiDal decreto emergenziale del 2001 a oggi, venticinque anni di lavori incompiuti, costi elevati e migliaia di tir ancora in città. Torre Guaceto, Carovigno individua i rappresentanti e il Pd chiede chiarezzaCAROVIGNO - Il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti, con decreto numero 43 di oggi (mercoledì 31 dicembre 2025), ha individuato i suoi nuovi... Contenuti e approfondimenti su Cirò Marina Discussioni sull' argomento Pesca illegale a Cirò Marina: la Guardia di Finanza sequestra 60 kg di bianchetto; Rassegna stampa 05-03-2026 edizioni Calabria; Cirò celebra il genio che cambiò il tempo del mondo con i Giochi Liliani; Provincia Crotone, ecco i nomi dei candidati al Consiglio. Conti Comune Cirò Marina, il Pd: allarme per ritardi nei pagamentiI consiglieri del Pd interrogano il sindaco di Cirò Marina sui Conti Comune Cirò Marina, chiedendo chiarimenti sui ritardi nei pagamenti e sulla situazione finanziaria dell'Ente. ilcrotonese.it Sal Da Vinci in concerto a Cirò Marina il 12 agosto dopo la vittoria a Sanremo 2026: Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026. La tournée prenderà il via - facebook.com facebook