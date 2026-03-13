Cirò Marina | il Pd chiede chiarezza sui ritardi pagamenti

Da ameve.eu 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Cirò Marina ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti sui ritardi nei pagamenti. I consiglieri del partito vogliono ottenere informazioni precise sulla situazione finanziaria del Comune e sui motivi che hanno causato i ritardi. La richiesta mira a fare luce sui pagamenti in sospeso e sul loro impatto sulla comunità locale.

I conti di Cirò Marina sono al centro di un’interrogazione urgente presentata dai consiglieri del Partito Democratico. Giuseppe Dell’Aquila e Antonio Pace hanno chiesto chiarimenti immediati al sindaco Andrea Aprigliano e all’assessore al Bilancio riguardo ai presunti ritardi nei pagamenti verso i fornitori. L’allarme scattato dalla opposizione non è generico, ma si fonda su segnalazioni concrete pervenute negli ultimi tempi riguardanti obbligazioni scadute che non sono state ancora liquidate. La regolarità dei versamenti rappresenta per i consiglieri il termometro della solidità finanziaria dell’Ente, un indicatore fondamentale per valutare la salute economica del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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