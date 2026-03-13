Cinque riservisti | archiviazione totale per abusi a Sde

Cinque riservisti dell’IDF sono stati prosciolti da tutte le accuse di abusi, tra cui violenza sessuale e fisica, durante un intervento su un detenuto palestinese. La procura ha deciso di archiviare definitivamente il procedimento, senza procedere oltre con le accuse o ulteriori indagini. La decisione riguarda il caso di presunti abusi che si era aperto alcuni mesi fa.

L’esito finale della vicenda dei cinque riservisti dell’IDF è stato sancito con l’archiviazione delle accuse di violenza sessuale e fisica contro un detenuto palestinese. La decisione, presa dal procuratore militare Itay Offir, chiude definitivamente il procedimento avviato dopo la diffusione di un video ripreso a Sde Teiman nel luglio 2024. Il caso riguarda un uomo catturato a Gaza e rinchiuso nel centro di detenzione del deserto del Nagev, dove le telecamere interne hanno immortalato abusi gravi che hanno causato danni all’addome, al retto e costole rotte. Mentre l’ex procuratrice generale Yifat Tomer-Yerushalmi era stata arrestata per aver diffuso quel materiale, i cinque militari coinvolti non subiranno procedimenti penali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinque riservisti: archiviazione totale per abusi a Sde Articoli correlati Leggi anche: Julio Iglesias chiede l'archiviazione dell'indagine per presunti abusi Ginnastica ritmica nella bufera. Allenatrice accusata di abusi. Il pm chiede l’archiviazioneUn vero e proprio tsunami si è abbattuto sulla società Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara dopo il procedimento federale che riguarda...