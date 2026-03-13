Cinque minuti di ordinaria poesia di Barbara Del Piano | presentazione a Brindisi

Venerdì 20 marzo 2026 alle 17 si svolgerà a Brindisi, presso la Casa di Quartiere Minimus nel Bastione di Porta Mesagne, la presentazione della silloge “Cinque minuti di ordinaria poesia” di Barbara Del Piano. L’evento si terrà nei locali del Bastione di Porta Mesagne, in Bastioni Carlo V. La pubblicazione raccoglie poesie scritte dall’autrice e sarà presentata al pubblico in questa occasione.

BRINDISI - Venerdì 20 marzo 2026, alle 17, presso la Casa di Quartiere Minimus - Bastioni Carlo V (Bastione di Porta Mesagne), a Brindisi, si terrà la presentazione della silloge “Cinque minuti di ordinaria poesia” di Barbara Del Piano. Laureata in Giurisprudenza, esercita la professione forense ed è docente di diritto nella scuola secondaria di secondo grado. A dialogare con l'autrice Giulia Cesaria, scrittrice e operatrice culturale. Leggendo i suoi versi non si può non ammirare la sua delicata sensibilità, ogni parola è un suono, ogni sillaba armonia, tra le note stonate della vita. Durante la conversazione, l'illustratrice del testo, Daniela Cecere, eseguirà un live painting. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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