Cinelli Colombini Un altro mezzo alla Misericordia

Due nuove ambulanze sono state consegnate alla Misericordia di Sinalunga, risultato di una mobilitazione che ha coinvolto cittadini, istituzioni e donatori privati. L'iniziativa è stata realizzata in memoria di Carlo Gardini, marito di Donatella Cinelli Colombini, deceduto nel marzo 2024. La consegna si è svolta recentemente, rafforzando il supporto della comunità alle attività dell'associazione.

Due nuove ambulanze per la Misericordia di Sinalunga grazie ad una mobilitazione che ha coinvolto cittadini, istituzioni e donatori privati in memoria di Carlo Gardini, marito di Donatella Cinelli Colombini scomparso nel marzo 2024. L'esigenza nasceva dalla necessità di sostituire due veicoli ormai molto usurati. "L'associazione che garantisce il servizio di emergenza 118 su un'area ampia del territorio e su un tratto dell'A1, si trovava a operare con mezzi non più adeguati e con risorse limitate: in cassa erano disponibili circa 10mila euro – racconta Donatelli Colombini che durante la malattia del marito decise di prestare volontariato per la Misericordia di Sinalunga – per questo al momento della scomparsa di mio marito decisi di puntare su di un messaggio diretto: 'un'ambulanza per Carlo', anziché donazioni generiche".