Cinecittà Cacciamani | Non sono indagata Contro di me notizie false e prive di riscontri

Cinecittà, Cacciamani ha dichiarato di non essere indagata e di aver verificato presso la Procura di Roma che non ci sono notizie di iscrizione nel registro degli indagati a suo nome. La persona ha affermato che le notizie circolate sono false e prive di riscontri concreti. Ha inoltre precisato di aver svolto controlli diretti presso le autorità competenti.

A seguito delle verifiche che ho effettuato presso la Procura della Repubblica di Roma, non risulta alcuna iscrizione nel registro degli indagati a mio carico. La notizia diffusa da la Repubblica, peraltro presentata come certa e mai in forma dubitativa, si è rivelata priva di qualunque riscontro e quindi destituita di ogni fondamento”. Così in una nota Manuela Cacciamani, ad di Cinecittà, in relazione agli articoli apparsi su ‘la Repubblica’ nei giorni 11 e 12 marzo (rispettivamente ‘Tax credit, nuovo blitz a Cinecittà, indagata la manager scelta da FdI’ e ‘Cinecittà, bufera su Cacciamani’), nei Cacciamani viene “più volte qualificata come indagata per truffa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinecittà, Cacciamani: “Non sono indagata. Contro di me notizie false e prive di riscontri” Articoli correlati Inchiesta Tax credit a Cinecittà, l'ad Cacciamani: "Non sono indagata, su di me falsità"Non è iscritta nel registro degli indagati l'ad di Cinecittà Manuela Cacciamani, nell'inchiesta sui tax credit nel cinema, sull'utilizzo dei crediti... Cinecittà, Manuela Cacciamani nel mirino della procura per i fondi al cinemaL’indagine L’amministratrice delegata di Cinecittà, Manuela Cacciamani, sarebbe indagata nell’inchiesta sui finanziamenti pubblici al cinema. Contenuti utili per approfondire Cinecittà Cacciamani Non sono indagata... Temi più discussi: Cacciamani: Non ho ricevuto avvisi di garanzia; Tax credit, blitz a Cinecittà: indagata per truffa Manuela Cacciamani, la manager scelta da FdI; Manuela Cacciamani indagata? Non ho ricevuto avvisi di garanzia; Altro avviso a mezzo stampa: stavolta a Cinecittà. Inchiesta Tax credit a Cinecittà, l'ad Cacciamani: Non sono indagata, su di me falsitàLo fa sapere la stessa ad in una nota in cui fa sapere che intraprenderà azioni legali contro Repubblica. Dalle mie verifiche, non risulta alcuna iscrizione nel registro degli indagati a mio carico ... msn.com Cinecittà, l’amministratrice delegata Cacciamani è indagata per truffaL'accusa si riferisce a quando l’ad era alla guida della casa di produzione One More Pictures da lei stessa fondata, incarico che ha mantenuto al giugno del 2024 ... editorialedomani.it Telesveva. . SERIE D | Heraclea pronta per il finale di campionato: la prima tappa della missione-salvezza è al "Degli Ulivi" contro la Fidelis #heraclea #montanaro #sport - facebook.com facebook Nel lungo dritto #Hamilton ha fatto 330, contro i soli 320 di #Leclerc. Sui 4 decimi presi da Charles è qualcosa che pesa molto, a vedere così sembra qualcosa col deployment. Bene Lewis comunque (concetto relativo ovviamente, ma è un buon Hamilton con q x.com