Cina nuova legge contro le minoranze Mandarino lingua ufficiale

In Cina, il governo ha approvato una nuova legge che rende il mandarino la lingua ufficiale del Paese e rafforza le politiche di unificazione etnica. La legge promuove l'uso del mandarino in ambiti pubblici e scolastici, limitando le pratiche linguistiche delle minoranze etniche. Si tratta di una misura che, secondo le fonti ufficiali, mira a promuovere l'unità nazionale.

In Cina il regime di Xi Jinping vara una legge di unità etnica: una misura che, di fatto, annienta le minoranze. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cina, nuova legge contro le minoranze. Mandarino lingua ufficiale Articoli correlati Cina: nuova legge cancella le lingue delle minoranzeIl governo cinese ha varato una nuova normativa volta a consolidare l’unità etnica, approvata dall’Assemblea Nazionale Popolare e dalla Conferenza... Bongiorno: Con la nuova legge contro la violenza sulle donne ampliate le tutele alle vittimeLa presidente della Commissione Giustizia del Senato spiega che la protezione scatterà anche nei casi di "freezing": quindi, è sempre reato se manca... Cina, nuova legge contro le minoranze. Mandarino lingua ufficiale Una raccolta di contenuti su Cina nuova legge contro le minoranze... Temi più discussi: Superiori per legge. La Cina vara l'unità etnica: priorità agli Han e al mandarino, minoranze sottomesse; Alleati alla cinese, c’è una diplomazia tutta da riscrivere; Il governo cinese prova a rendere il paese ancora più uniforme; La Cina pensa a una Grande Muraglia sotterranea. Che cosa dice la nuova legge sulle etnie in Cina voluta da Xi JinpingApprovata oggi dall'Assemblea Nazionale del Popolo eleva al rango di norma il pensiero del presidente sulla sinicizzazione dei 56 gruppi ufficialmente riconosciuti. L'identità Han definita come il ... asianews.it Superiori per legge. La Cina vara l'unità etnica: priorità agli Han e al mandarino, minoranze sottomessePassa la legge denominata Promozione dell'unità e del progresso etnico che renderà più facile l'erosione dei diritti delle minoranze come ... huffingtonpost.it Maltempo Cina, terrificante tempesta di sabbia nello Xinjiang: raffiche di vento a 165km/h | VIDEO - facebook.com facebook Cuba negozia la sopravvivenza. Dialogo con gli Usa, con Cina e Russia, e con il Vaticano x.com