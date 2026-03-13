Cina nuova legge contro le minoranze Mandarino lingua ufficiale

In Cina, il governo ha approvato una nuova legge che rende il mandarino lingua ufficiale e rafforza le politiche di unificazione etnica. La normativa riguarda principalmente le minoranze etniche, con l’obiettivo di promuovere l’uso del mandarino come unica lingua ufficiale. La legge è stata promulgata dal regime di Xi Jinping e si applica a diverse regioni del paese.

In Cina il regime di Xi Jinping vara una legge di unità etnica: una misura che, di fatto, annienta le minoranze. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cina, nuova legge contro le minoranze. Mandarino lingua ufficiale Articoli correlati Cina: nuova legge cancella le lingue delle minoranzeIl governo cinese ha varato una nuova normativa volta a consolidare l’unità etnica, approvata dall’Assemblea Nazionale Popolare e dalla Conferenza... Cina, nuova legge contro le minoranze. Mandarino lingua ufficiale Una selezione di notizie su Cina nuova legge contro le minoranze... Temi più discussi: Cina, ok alla legge sull’unità etnica: mandarino, amore per il Partito Comunista e sinicizzazione; Alleati alla cinese, c’è una diplomazia tutta da riscrivere; Il governo cinese prova a rendere il paese ancora più uniforme; Fine delle illusioni | La Cina è fragile e l’Europa ha una finestra, che sta però per chiudersi. Che cosa dice la nuova legge sulle etnie in Cina voluta da Xi JinpingApprovata oggi dall'Assemblea Nazionale del Popolo eleva al rango di norma il pensiero del presidente sulla sinicizzazione dei 56 gruppi ufficialmente riconosciuti. L'identità Han definita come il ... asianews.it Superiori per legge. La Cina vara l'unità etnica: priorità agli Han e al mandarino, minoranze sottomessePassa la legge denominata Promozione dell'unità e del progresso etnico che renderà più facile l'erosione dei diritti delle minoranze come ... huffingtonpost.it Generazione di fenomeni Kimi trionfa in Cina Jannik a Indian Wells Isaksen segna pure per l’Inter Yildiz, 10 al cubo: vale 130 milioni! La prima pagina del 16 marzo #Tuttosport x.com Animali che recitano in serie tv create dall'intelligenza artificiale: in Cina i micro-drama stanno diventando virali. Riesci a smettere di guardarli - facebook.com facebook