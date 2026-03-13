Cina | nuova legge cancella le lingue delle minoranze

Il governo cinese ha approvato una nuova legge che elimina l’uso delle lingue delle minoranze etniche. La normativa, approvata dall’Assemblea Nazionale Popolare e dalla Conferenza Consultiva Politica, mira a rafforzare l’unità etnica nel paese. La decisione ha suscitato reazioni diverse, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o sui soggetti coinvolti.

Il governo cinese ha varato una nuova normativa volta a consolidare l'unità etnica, approvata dall'Assemblea Nazionale Popolare e dalla Conferenza Consultiva Politica. La legge mira a rafforzare l'identità nazionale sotto la guida del Partito Comunista, promuovendo il mandarino come lingua unica e richiedendo l'adattamento religioso alla società socialista. Questa iniziativa, definita da alcuni esperti come uno strumento di assimilazione forzata, colpisce direttamente le minoranze storiche come uiguri, tibetani e mongoli. L'obiettivo dichiarato è creare una grande famiglia della nazione cinese, ma gli analisti vedono un piano per cancellare le identità distinte in favore dell'egemonia dell'etnia Han, che rappresenta circa il 91% dei 1,4 miliardi di abitanti del Paese.