Cile | Kast concede grazia ai poliziotti del 2019

Il presidente cileno ha annunciato che concederà la grazia ai poliziotti condannati per i eventi del 2019. La decisione riguarda i membri delle forze dell’ordine coinvolti in quel periodo e si inserisce in un provvedimento che ha suscitato molte discussioni nel paese. La misura è stata confermata ufficialmente e riguarda specificamente alcuni agenti condannati per le azioni commesse in quegli anni.

Il presidente cileno José Antonio Kast ha confermato l’intenzione di concedere la grazia ai membri delle forze dell’ordine condannati per i fatti del 2019. Questa decisione verrà presa dopo un esame individuale di ogni fascicolo, utilizzando le prerogative presidenziali. Il capo dello Stato considera i disordini passati come un fenomeno criminale e non sociale, definendo gli agenti coinvolti come vittime di una persecuzione giudiziaria. L’impatto dei tumulti di quegli anni fu devastante: causarono trenta morti e centinaia di feriti gravi, portando a numerose sentenze contro esponenti dello Stato. Oltre ai casi recenti, il presidente ha aperto alla possibilità di esaminare provvedimenti di clemenza anche per i reclusi legati al periodo della dittatura di Pinochet. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cile: Kast concede grazia ai poliziotti del 2019 Articoli correlati L’avvocato di estrema destra José Antonio Kast s’insedia come presidente del CileL’11 marzo l’avvocato di estrema destra José Antonio Kast si è insediato come presidente del Cile impegnandosi a dirigere un “governo di emergenza” e... Ecr incontra il presidente del Cile Kast: “Rafforziamo l’asse dei governi conservatori”«I governi conservatori e di destra dimostrano sempre più di saper costruire relazioni internazionali solide, pragmatiche e fondate sul rispetto... Contenuti e approfondimenti su Cile Kast concede grazia ai poliziotti... Cile, Kast conferma l'indulto per le forze dell'ordineIl nuovo presidente cileno, José Antonio Kast, ha confermato l'intenzione di concedere la grazia a poliziotti e militari condannati per la repressione delle proteste del 2019. (ANSA) ... ansa.it Cile, candidato di destra Kast favorevole a graziare i condannati durante la dittaturaFavorito al ballottaggio presidenziale di domenica prossima in Cile, il candidato di estrema destra José Antonio Kast, si è detto favorevole alla riduzione delle pene per i responsabili di violazioni ... ansa.it