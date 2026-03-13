CHOC! MILLY CARLUCCI | A CANZONISSIMA NON ESISTONO I CONCORRENTI

Milly Carlucci ha commentato le recenti dichiarazioni riguardanti Canzonissima, precisando che nel programma non ci sono concorrenti ma solo ospiti. La conduttrice ha deciso di intervenire dopo le polemiche scatenate dalle affermazioni di Riccardo Cocciante, che aveva specificato di essere presente come ospite e non come partecipante. La discussione si è accesa sui ruoli all’interno dello show.

Dopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci rompe il silenzio. Elegantissima dallo studio di Canzonissima, al via sabato 21 marzo su Rai1, la direttrice artistica e conduttrice dello show di primavera spiega nel dettaglio cast e regolamento. Dobbiamo svelare un mistero. Non esistono i concorrenti a Canzonissima! Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti, che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta. Il pubblico da casa, gli artisti stessi e un gruppo di amici che sono qui con noi decideranno tutti insieme qual è la Canzonissima. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHOC! MILLY CARLUCCI: “A CANZONISSIMA NON ESISTONO I CONCORRENTI” Articoli correlati COLPO DI SCENA! MILLY CARLUCCI: “A CANZONISSIMA NON ESISTONO I CONCORRENTI”Dopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci... Colpo di scena a Canzonissima: Milly Carlucci rivela che non esistono concorrentiDopo le polemiche nate dalle dichiarazioni di Riccardo Cocciante, che ha voluto precisare di partecipare a Canzonissima in qualità di ospite e non di... Altri aggiornamenti su CHOC MILLY CARLUCCI A CANZONISSIMA NON... Temi più discussi: Serale Amici 25, Maria De Filippi ribalta la giuria: Elisa e Gigi D’Alessio, il retroscena; Canzonissima, Milly Carlucci mette un punto: nessun concorrente; CHOC! MILLY CARLUCCI: A CANZONISSIMA NON ESISTONO I CONCORRENTI; CHOC! COCCIANTE: NON VADO IN GARA A SANREMO, FIGURARSI A CANZONISSIMA. CHOC in Rai! Milly Carlucci rompe il silenzio: A Canzonissima non esistono concorrenti. Tutta la verità sul caso Cocciante e le regoleDopo il polverone mediatico sollevato dal cantautore, la padrona di casa interviene per fare chiarezza. Svelato il meccanismo del nuovo show del sabato sera: le vere protagoniste saranno solo le ... mondotv24.it Milly Carlucci, il discorso per Andrea Delogu a Ballando con le Stelle non convince/ Ha sbagliatoMilly Carlucci dedica un discorso ad Andrea Delogu a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello: le parole della conduttrice non convincono Quella di Ballando con le Stelle di sabato sera non è ... ilsussidiario.net San Francisco, le immagini choc degli effetti del fentanyl: i video dello chef sardo Federico Durzu - IL VIDEO - facebook.com facebook Accise mobili, ecco il piano anti-choc del governo contro il caro carburante x.com