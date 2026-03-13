Chivu niente conferenza stampa alla vigilia dell’Atalanta | è la prima volta che… Il curioso aneddoto

Chivu non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta a San Siro. È la prima volta che il tecnico decide di non affrontare i giornalisti in questa occasione, lasciando spazio a una giornata senza dichiarazioni ufficiali prima della gara. La scelta ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori, mentre i motivi rimangono ancora sconosciuti.

Inter News 24 Chivu non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani a San Siro contro l’Atalanta: il motivo e il curioso aneddoto. L’ Inter di Cristian Chivu sceglie la via del silenzio dopo il passo falso nel derby. In vista della sfida di sabato contro l’Atalanta, la società e il tecnico hanno deciso di annullare la consueta conferenza stampa della vigilia, un segnale di massima concentrazione per difendere i 67 punti e il primato in classifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu, silenzio pre-Atalanta: ecco perchè. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, non è la prima volta che l’allenatore rumeno rinuncia all’incontro con i media, ma sorprende che accada dopo una settimana senza impegni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Internews24.com

