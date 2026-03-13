Chiusi i gioielli del Parco Torretta e Cascina del Sole restano in lista d’attesa

La Cascina del Sole e la Torretta Viscontea, due edifici storici dei Giardini Reali di Monza, sono attualmente chiusi e non accessibili al pubblico. Entrambi i siti, tra i più visitati del parco, sono stati messi in lista d’attesa senza indicazioni precise sui tempi di riapertura. La loro chiusura ha lasciato molti visitatori senza la possibilità di visitare questi luoghi simbolo.

Che fine hanno fatto la Cascina del Sole e la Torretta Viscontea? Due luoghi simbolo dei Giardini Reali del Parco di Monza, per anni tra i più frequentati dai visitatori, oggi chiusi e in attesa di un futuro. A riportare il tema al centro del dibattito è stato il consigliere di Civicamente Paolo Piffer, che in Consiglio comunale ha chiesto chiarimenti sul destino di questi spazi, ormai chiusi da anni. "Sono due gioielli all’interno del nostro Parco – sottolinea Piffer – che per anni sono stati protagonisti di momenti di socialità per tante persone, giovani e meno giovani. Oggi però sono abbandonati a loro stessi. Vorrei capire a che punto siamo: è stato individuato un soggetto privato disposto a investire nel recupero, facendosi magari carico della manutenzione e della gestione?". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

