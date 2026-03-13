Chiariello | La Champions premia sempre le stesse

Nel primo round degli ottavi di finale di Champions League, Chiariello ha commentato che le squadre che si sono qualificate finora sono le stesse che spesso dominano in questa competizione. Ha osservato che i risultati hanno confermato una tendenza già nota, sottolineando come alcune formazioni continuino a essere protagoniste di queste fasi. La discussione si concentra sui segnali emersi dalle partite appena concluse.

Il primo round degli ottavi di finale di Champions League ha già offerto indicazioni importanti sugli equilibri della competizione. Nell'editoriale andato in onda su Radio CRC, Umberto Chiariello ha analizzato i risultati dell'andata soffermandosi su alcune tendenze che, a suo giudizio, confermano come la competizione continui a premiare quasi sempre le stesse grandi squadre europee. Secondo il giornalista, i risultati delle prime sfide hanno mostrato un copione piuttosto prevedibile, con molte delle favorite già indirizzate verso la qualificazione ai quarti. "La Champions, che chiude il turno d'andata degli ottavi di finale, ci dice due cose contrastanti tra loro.