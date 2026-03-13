Chiara Petrolini parla in aula | Non sono un’assassina non volevo fare del male ai miei bambini

Chiara Petrolini si è presentata in aula dichiarando di non essere un’assassina e di non aver voluto fare del male ai suoi bambini. È accusata di omicidio e occultamento di cadavere dei suoi due figli neonati. Durante l’udienza ha spiegato di aver agito senza intenzione di provocare danni ai bambini. La sua testimonianza si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

Chiara Petrolini, accusata di omicidio e occultamento di cadavere dei suoi due figli neonati, ha letto in aula alcune dichiarazioni spontanee dove afferma di non ritenersi un’assassina È stata una giornata centrale per quanto riguarda ilprocesso di Chiara Petrolini.La giovane è stata chiamata a comparire davanti alla Corte d’Assise di Parma che la vede imputata per l’omicidio premeditato e l’occultamento dei cadaveri dei suoi due figli neonati. L’imputata ha parlato per alcuni minuti davanti ai giudici con tono estremamente controllato, sostenendo di non aver mai avuto l’intenzione di fare del male ai bambini. Nella sua ricostruzione ha descritto un forte dolore interiore legato alla perdita dei figli e ha affermato di convivere ancora oggi con un senso di vuoto e con domande a cui ritiene di non poter dare risposta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

