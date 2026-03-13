chiara petrolini legge un foglio in aula non sono una madre assassina e non ero sicura di essere incinta

In aula, Chiara Petrolini ha letto un appunto affermando di non essere una madre assassina e di non essere sicura di essere incinta. La donna è coinvolta in un procedimento legale per omicidio e soppressione di un neonato. Durante l'udienza, ha ripetuto le sue dichiarazioni senza aggiungere altri dettagli. La discussione si è concentrata sulle sue affermazioni e sulla sua posizione nel processo.

Chiara Petrolini, la ragazza accusata di aver ucciso i due figli neonati partoriti a Traversetolo a distanza di un anno l’uno dall’altro seppellendoli dopo la nascita, si difende davanti alla Corte di assise di Parma. Al cospetto dei giudici che la stanno processando con l’accusa di omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei bimbi nati tra maggio 2023 e agosto 2024, la giovane ha letto delle dichiarazioni spontanee in cui ha ribadito di non essere una madre assassina in quanto “non ho mai voluto fare del male ai miei bambini” e che, soprattutto, al tempo “non ero sicura di essere incinta”. L’intervento è durato sette minuti, un discorso che Petrolini ha letto con voce monocorde e una sola interruzione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

