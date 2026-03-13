Chiara Petrolini ha dichiarato in aula di non essere un’assassina e di non aver mai voluto fare del male ai suoi bambini. Durante il processo a Parma, la ragazza ha parlato del dolore e del vuoto che ha vissuto, offrendo la sua versione dei fatti riguardo alla morte dei due neonati. La sua testimonianza si inserisce nel quadro dell’udienza, senza ulteriori commenti o deduzioni.

Parma. «Non sono un’assassina. Non ho mai voluto fare del male ai miei bambini». Con queste parole Chiara Petrolini ha preso la parola davanti alla Corte d’assise di Parma, dove è sotto processo per omicidio premeditato e soppressione di cadavere dei suoi due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell’ agosto 2024. La giovane, 22 anni, originaria di Traversetolo, ha letto per circa sette minuti una dichiarazione scritta, interrompendosi solo una volta. La sua è stata una difesa personale e dolorosa, centrata su un punto: «Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male». Nel processo che ha scosso l’ Emilia-Romagna, la ragazza è accusata di aver partorito da sola i due neonati e di averne poi nascosto i corpi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chiara Petrolini in aula: “Non sono un’assassina”. Il dolore, il vuoto e la versione della ragazza processata per i due neonati morti

Articoli correlati

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina”“Sono stata descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono neanche questo.

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina. I bimbi non respiravano e li ho sepolti”Home > Cronaca > Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina.

Tutti gli aggiornamenti su Chiara Petrolini

Temi più discussi: Tutte le note dell’Irlanda in festa tornano sotto il cielo di piazza Dalla; Vado di corsa a votare no, a Bari iniziativa di magistrati e avvocati: Un’onda che sta crescendo; Reggio, sacerdote rimprovera dei ragazzi davanti alla chiesa: aggredito dal branco; Lo prende a colpi di spranga per un paio di scarpe: condannato a quattro anni di carcere.

Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini in aula: Non sono un'assassina, non...Chiara Petrolini in aula: dichiarazioni spontanee e ricostruzione dei tragici parti dei suoi due figli neonati tra dolore, confusione e solitudine. notizie.it

Chiara Petrolini legge un foglio in aula, non sono una madre assassina e non ero sicura di essere incintaChiara Petrolini torna a difendersi in aula nel processo per omicidio e per la soppressione dei cadaveri dei bimbi nati tra maggio 2023 e agosto 2024 ... virgilio.it

"Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini. Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro". Le parole di Chiara Petrolini, a processo con l’accusa di omicidio premeditato e la soppressione dei c - facebook.com facebook

Chiara Petrolini parla in aula: “Non sono un’assassina, non volevo fare del male ai miei bambini” x.com