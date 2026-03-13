Chi vuole usare festini bilaterali deve pagare Elettra Lamborghini ci riprova | il piano per fare altri soldi dopo Sanremo e i meme – Il Video

Elettra Lamborghini ha annunciato che chi desidera partecipare ai «festini bilaterali» deve pagare una quota. Dopo il successo a Sanremo e i meme che l’hanno coinvolta, la cantante ha deciso di sfruttare l’occasione per ottenere ulteriori entrate. La sua strategia mira a trasformare le serate di intrattenimento in un’opportunità commerciale, portando avanti un progetto legato alle notti di festa.

Alla fine Elettra Lamborghini ha reso le notti insonni del Festival di Sanremo 2024 in un’occasione di business. La cantante ha registrato presso l’ Ufficio italiano brevetti e marchi il marchio verbale «Festini bilaterali» destinato a una vasta gamma di prodotti e servizi, dai cosmetici all’abbigliamento, dalla musica digitale agli eventi e all’intrattenimento. L’iniziativa nasce dalle difficoltà vissute durante la kermesse, quando i rumori dei locali vicini al suo albergo e i cosiddetti «festini bilaterali» impedivano alla cantante di riposare, spingendola a raccontare l’esperienza con ironia sui social e, una sera del festival, a trasferirsi temporaneamente a Montecarlo per trovare un po’ di quiete. 🔗 Leggi su Open.online

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