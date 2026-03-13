Chi è Zabarelli il nuovo Kakà brasiliano che piace all’Inter

Gustavo Zabarelli, giovane calciatore brasiliano, sta attirando l’attenzione di diverse squadre italiane, tra cui l’Inter. Il suo nome compare sempre più spesso nei discorsi di mercato e sui social, mentre le sue prestazioni sul campo stanno facendo parlare di sé. Zabarelli è considerato un talento emergente nel panorama calcistico brasiliano e sta iniziando a farsi conoscere anche all’estero.

Chi è Zabarelli. Il nome di Gustavo Zabarelli sta iniziando a circolare con sempre più insistenza anche fuori dal Brasile. Classe 2009, cresciuto nel vivaio del San Paolo, il giovane offensivo è considerato una delle promesse più interessanti del settore giovanile di Cotia, la cantera che negli anni ha prodotto tanti talenti per il club paulista. Il suo nome è stato accostato a diverse squadre europee, tra cui anche l’Inter, oltre a Barcellona, Porto, Ajax e Benfica. Nato il 9 marzo 2009 a San Paolo, Zabarelli ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club brasiliano nel luglio 2025, con scadenza fissata fino al 2028. Si tratta di un dettaglio importante, perché conferma quanto il San Paolo creda nel suo potenziale e voglia blindarlo in vista dell’interesse crescente dall’Europa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

