Orazio Maurizio Musumeci è l’uomo che ha interrotto il discorso di Giorgia Meloni sul palco del teatro Franco Parenti a Milano. L’episodio si è verificato il 13 marzo 2026, quando Musumeci è salito sul palco e ha interrotto la premier durante l’evento dedicato alla presentazione della riforma della giustizia. Prima dell’intervento, Musumeci aveva annunciato di partire per Milano e di presiedere l’evento.

Pavia, 13 marzo 2026 - "Sono in partenza per Milano, dove dopo le 15, presiederò al teatro Franco Parenti alla presentazione della riforma della giustizia per un faccia a faccia con l'onorevole Meloni. Sarà un piacere per la prima volta incontrarla. Le farò questa sorpresa". Orazio Maurizio Musumeci ieri aveva annunciato su Facebook l’intenzione di raggiungere la premier per consegnarle il suo libro “Tredicesimo presidente” e così ha fatto. Sale sul palco per parlare con Giorgia Meloni. "Aspetto le dimissioni di Mattarella": l'imbarazzo della premier (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Prima che Giorgia Meloni iniziasse il suo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Orazio Maurizio Musumeci, l'uomo che ha fatto il blitz (poco comprensibile) sul palco di Giorgia Meloni

Articoli correlati

Orazio Maurizio Musumeci, chi è il siciliano salito sul palco della Meloni per chiedere le dimissioni di MattarellaSi chiama Orazio Maurizio Musumeci, siciliano da anni trapiantato a Pavia, l’uomo salito sul palco della kermesse di Fratelli d’Italia sul referendum...

Orazio Maurizio Musumeci al comizio di Meloni, "aspetto dimissioni di Mattarella": chi è l'uomo identificatoL’uomo che giovedì 12 marzo ha fatto incursione sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano chiedendo le dimissioni di Sergio Mattarella prima che...

Tutti gli aggiornamenti su Orazio Maurizio Musumeci

Temi più discussi: L’uomo salito sul palco della Meloni: si propose per il Colle e sui social offende Mattarella; Elude la sicurezza e interrompe il comizio di Meloni: chi è l’uomo che ha chiesto le dimissioni di Mattarella; È catanese l'uomo che ha raggiunto Giorgia Meloni sul palco lasciandola senza parole: Aspetto le dimissioni di Mattarella; Aspetto le dimissioni di Mattarella, la reazione di Giorgia Meloni davanti all'uomo sbucato sul palco: Identificato dalla Digos - Il video.

Chi è Orazio Maurizio Musumeci, l'uomo che ha fatto il blitz (poco comprensibile) sul palco di Giorgia MeloniEludendo la sicurezza, ha avvicinato la premier che stava per iniziare il proprio discorso al teatro Franco Parenti, le ha dato un libro e ha chiesto le dimissioni di Sergio Mattarella. Lasciando basi ... ilgiorno.it

Orazio Maurizio Musumeci al comizio di Meloni, aspetto dimissioni di Mattarella: chi è l'uomo identificatoOrazio Maurizio Musumeci è l'uomo che ha chiesto a Meloni le dimissioni di Mattarella. Sui social emerge una figura fortemente contraria al Capo dello Stato ... virgilio.it

Money.it. . Musumeci sorprende Meloni e chiede le dimissioni di Mattarella Durante un evento di Fratelli d’Italia, Orazio Maurizio Musumeci è riuscito a salire sul palco e ad avvicinarsi alla premier Giorgia Meloni, consegnandole una copia del suo libro “Il tredi - facebook.com facebook