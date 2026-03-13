L’attuale compagno di Yvonne Sciò non è noto pubblicamente, mentre in passato ha avuto una relazione con un petroliere iraniano. Recentemente si è parlato anche di avances da parte di Brad Pitt, ma non ci sono conferme ufficiali. La sua vita privata è stata spesso al centro dell’attenzione a causa della sua notorietà.

La vita privata di Yvonne Sciò è finita spesso sotto le luci dei riflettori, per via della sua notorietà. Ha avuto tanti amori, alcuni con dei personaggi noti nel mondo dello spettacolo e non solo. La storia più importante di tutte è stata quella con il marito, il produttore cinematografico Stefano Dammico, che ha sposato nel 2005. L’imprenditore è uno dei soci fondatori della nota casa di produzione Eagle Pictures. Dalla storia con il marito, Yvonne ha avuto una figlia, Isabella Beatrice, nata nel 2008. Quella tra l’attrice e il produttore è stata una relazione piena di alti e bassi, che alla fine non ha visto il lieto fine. Proprio pochi mesi dopo l’arrivo della figlia, i due hanno deciso di separarsi Dopo l’ex marito, Yvonne Sciò ha avuto altri flirt e oggi ha un nuovo compagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attuale compagno di Yvonne Sciò? Dopo un influente petroliere iraniano e le avance di Brad Pitt

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