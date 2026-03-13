Chi è Camila Giorgi | l’amore e il tennis a ‘Verissimo’

Camila Giorgi sarà ospite a ‘Verissimo’ sabato 14 marzo. L’ex tennista parlerà della sua vita privata, raccontando di essere in attesa del primo figlio con il marito Andreas Ignacio Pasutti, che sarà presente in studio con lei. La Giorgi, nota per la carriera nel tennis, si aprirà anche su aspetti della sua nuova vita da moglie e futura mamma.

Camila Giorgi sarà tra gli ospiti di ‘Verissimo’ sabato 14 marzo. L’ ex tennista è pronta a raccontare la sua nuova vita da moglie e presto mamma: è, infatti, in attesa del primo figlio insieme al marito Andreas Ignacio Pasutti che sarà con lei in studio. Camila Giorgi: chi è. Nata a Macerata il 30 dicembre 1991 da genitori italo-argentini. Entrambi i genitori sono nati, infatti, in America Latina ma suo padre Sergio – ex militare e suo allenatore – ha origini perugine e sua madre Claudia – disegnatrice di moda – ha parenti a Taranto. Ha due fratelli: Leandro e Amadeus. La vita della famiglia Giorgi è stata sconvolta nel 2011 dalla scomparsa di Antonella, sorella di Camila, in seguito a un incidente stradale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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