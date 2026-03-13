Un attacco armato si è verificato recentemente contro una sinagoga nel Michigan, attirando l'attenzione sulle minacce rivolte alle comunità religiose nel paese. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’incidente, senza ancora fornire dettagli sui responsabili o le motivazioni precise. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona e le organizzazioni che tutelano la sicurezza delle comunità religiose.

L’attacco armato contro una sinagoga nel Michigan ha riacceso il timore di violenze mirate contro le comunità religiose negli Stati Uniti. Ieri un uomo ha lanciato un veicolo contro il Temple Israel di West Bloomfield, nell’area metropolitana di Detroit, aprendo il fuoco all’interno dell’edificio prima di essere ucciso dalla sicurezza. L’FBI ha definito l’episodio “un atto di violenza mirato contro la comunità ebraica”, mentre le autorità federali stanno ricostruendo il movente e i possibili collegamenti con il clima di tensione internazionale delle ultime settimane. Nonostante la gravità dell’attacco, non ci sono state vittime tra i civili, tra cui decine di bambini presenti nella scuola della sinagoga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi c'è dietro l'attacco alla sinagoga in Michigan

