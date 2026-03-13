Chelsea stangata per Pedro Neto | squalifica e maxi?multa dopo gli insulti all’arbitro! La ricostruzione

Pedro Neto del Chelsea è stato squalificato per una giornata e multato dopo aver rivolto insulti alla terna arbitrale durante una partita. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le conseguenze disciplinari per il giocatore. La sanzione si aggiunge alla multa che è stata inflitta per comportamenti ritenuti inappropriati durante l’incontro.

Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Inter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren. Confessione importante Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi McKennie si racconta: «Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante emotivo. Avrei potuto prendere la via facile quando mi volevano vendere ma.» Milan, guarda chi si rivede!? Visita speciale di Shevchenko a Milanello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chelsea, stangata per Pedro Neto: squalifica e maxi?multa dopo gli insulti all’arbitro! La ricostruzione Articoli correlati L'Uefa apre un'inchiesta dopo la spinta al raccattapalle-simulatore: Pedro Neto a rischio squalificaAl Chelsea non bastava il danno di avere perso 5-2 l'andata degli ottavi di Champions giocata per lunghi tratti alla pari in casa dei campioni... Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa... Tutto quello che riguarda Pedro Neto Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle e la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare. ilnapolista.it PSG-Chelsea, Pedro Neto perde la testa e spinge un raccattapalle: tensione finalePedro Neto perde il controllo negli ultimi minuti di PSG-Chelsea e fa cadere a terra un raccattapalle dopo avergli conteso il pallone. Alcuni calciatori parigini intervengono immediatamente e la gara ... laziopress.it