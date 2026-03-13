Sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:30 si svolgerà la partita tra Chelsea e Newcastle a Stamford Bridge. Entrambe le squadre hanno disputato partite di Champions League a metà settimana e si preparano per il ritorno di coppa tra pochi giorni. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti, con due combo di scommesse disponibili per gli appassionati.

Sia il Chelsea che il Newcastle hanno giocato a metà settimana in Champions League e torneranno tra qualche giorno per il match di ritorno, quindi la prima cosa da capire riguarda le possibili scelte degli allenatori. I Blues hanno perso 5-2 sul campo del PSG ed ora la quota della loro qualificazioni ai quarti di finale è salita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Newcastle (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Due COMBO a Stamford Bridge

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