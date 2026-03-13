Che cosa guardare in tv stasera venerdì 13 marzo 2026 | la guida dei programmi da Io sono Farah a The Voice Generations

Ecco cosa trasmettono stasera in tv: su Rai va in onda “Io sono Farah”, mentre su Mediaset il ritorno di “The Voice Generations”. La programmazione comprende anche altri show e film nei palinsesti dei principali canali, offrendo una varietà di intrattenimento per la serata di venerdì 13 marzo 2026. La guida ai programmi di questa sera copre tutte le principali reti nazionali.

Che cosa guardare in tv stasera venerdì 13 marzo 2026? La programmazione è piuttosto varia e spazia tra talent show, serie TV, film e programmi di approfondimento: ecco la guida completa ai programmi delle principali reti Rai e Mediaset, dall’intrattenimento musicale di Rai 1 al crime internazionale su Rai 2, passando per l’inchiesta giornalistica di Rete 4 e il grande cinema d’azione su Italia 1. Che cosa vedere in tv stasera 13 marzo 2026 21:30 – Rai 1: The Voice Generations 21:20 – Rai 2: Delitti in Paradiso 21:25 – Rai 3: La pelle del mondo 21:35 – Rete 4: Quarto Grado 21:55 – Canale 5: Io sono Farah 21:30 – Italia 1: Aquaman Anticipazioni dei programmi tv stasera Rai 1 – The Voice Generations In prima serata torna il talent musicale condotto da Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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